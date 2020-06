民主黨黨代表大會因應疫情規模大減

【有線新聞】

民主黨全國黨代表大會因應疫情規模將大減,準候選人拜登仍將親身接受提名,不過各州黨代表改為遙距投票,共和黨則計劃照辦大型集會,未有防疫安排。

民主黨全國黨代表大會,8月17至20日在威斯康星州密爾沃基舉行,取得足夠黨代表票的拜登將正式確立總統候選人資格,有別於過往盛況,疫情下的大會將有特別安排。

拜登仍將親身到場接受提名,有否現場觀眾、人數上限有待衛生專家評估再作決定。

可以肯定的是一些「例行公事」,如近5,000黨代表即場表決提名的程序,以遙距投票取代,亦不會如以往般邀請萬計傳媒採訪。

人數減少,地點由大型籃球場館移師附近面積較小的會議廳。活動主要以網上直播方式進行,邀請嘉賓預錄片段,或在不同城市連線致辭。

即使是內戰或二戰時期,民主、共和兩黨從未取消大型黨代表大會。民主黨全國委員會表示,這一決定既是基於疫情考慮,同時凸顯拜登與特朗普分野。

疫情以來,特朗普首度招待外賓,與波蘭總統杜達會面。多項民調落後的特朗普原定8月底在北卡羅來納州正式接受提名,因民主黨籍州長拒絕承諾放寬防疫限制,「轉場」佛羅里達州傑克遜維爾。

場館可容納15,000人,大會正招募10,000名義工,未有計劃強制與會者戴口罩或保持社交距離。近日有調查顯示,近六成受訪居民反對舉辦黨代表大會。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。