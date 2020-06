Santa Clara縣工作場所染疫個案四成來自建築業

【KTSF】

Santa Clara縣重開之後,工作場所出現感染的案例中,有近四成是建築業,建築工人的防疫安全問題受到關注。

在聖荷西市的多個建築工地,看到工人們多數都有按照防疫規定做好保護措施,根據官方指引,工人進入工地須量體溫,配戴個人防護裝備,以及保持社交距離。

關注組織認為,從建築業病毒測試數據看來,這些規定有助於防止病毒傳播。

建築與工程貿易委員會Dave Bini說:「我認為這意味著系統有起到該有的作用,當然,當你重開任何產業,就一定會出現一些案例,重點是我們能提早行動,關閉感染的工地,防止傳播。」

目前在聖縣的工地如果出現確診案例,當局通常會讓負責人自願關閉工地,聖縣縣議員Dave Cortese指出,縣府衛生當局也有權力,將染疫的工地強制關閉。

業內人士指出,就跟其他行業一樣,建築工人也會擔心感染到新冠病毒,因此工人們也會自覺的做好防疫措施。

建築與工程貿易委員會周四將在聖荷西舉辦免費檢測活動,為建築工人和其家人進行病毒檢測。

