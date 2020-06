【KTSF】

室內兒童遊樂場Chuck E. Cheese’s的母公司CEC Entertainment周四宣布,Chuck E. Cheese’s已申請第11章破產保護。

在新型肺炎疫情下,Chuck E. Cheese’s的餐廳被迫暫停營業,造成嚴重的財務困難。

CED在聲明中稱,該公司仍預期繼續經營旗下多間餐廳,當中包括Peter Piper薄餅店。

Chuck E. Cheese’s共有555間分店,暫時未知會否有分店結束營業。

