學校社區優先提案正收集選民簽名 望列11月選票（視頻）

加州有社區人士提出學校社區優先提案(Schools and Community First),目前正收集簽名,希望可以放入今年11月選票,讓選民公投,提案得到南灣矽谷一些民選官員、小商業領袖和教育委員的支持。

聖荷西聯合校區教育委員Teresa Castellanos說:「作為教委會成員,我可以告訴你,校區的資金早在疫情之前已經短缺,我們沒有足夠的資金辦事,加州在教育上的撥款亦是全國最少的十名。」

聖荷西市議員Sergio Jimenez說:「這些大公司付出非常少,代表有在社區、州府和市府上,需要做更多平等公義的行動,而這個提案可以做到。」

學校社區優先提案主要是希望每年撥款12億元給K至12年級學校和社區學院、社區服務,以及投資小商業等,同時填補商業稅項漏洞,要求大企業支付他們應該付的稅項等。

有小商業領袖表示,疫情對非洲裔學生打擊尤其嚴重,因為當學校採取網上遙距教學時,很多非洲裔學生都沒有電腦上課。

