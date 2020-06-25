灣區9縣確診及住院人數續升 Alameda縣病例最多

【KTSF 黃恩光報導】

灣區9個縣新型肺炎確診個案突破21,000宗，較對上一天增加接近600宗，累計545人死亡，有公共衛生官員對於確診個案以及入院人數上升的趨勢感到憂慮。

灣區9個縣的新型肺炎確診個案接近21,100宗，其中東灣Alameda縣確診個案最多，接近5,300宗，第二是南灣Santa Clara縣3,800多宗，單日增加125宗，是近期單日最大升幅。

Santa Clara縣公共衛生官員向縣參議會交代疫情資料時表示，該縣大力推行檢測計劃，現在全縣有50個檢測地點，隨著檢測人數增加，確診數目也隨著上升。

不過衛生官員指出，該縣以及灣區以至加州重開步伐加快，令到居民流動量增加，因而導致原本漸見受控的疫情有回升的趨勢。

Santa Clara縣公共衛生部的數據顯示，經濟重開之後，縣內有89個工作場所報告有員工確診，其中建築業佔了接近四成。

另外，部分地區的確診率較高，其中包括東聖荷西以及Santa Clara縣南部地區。

衛生官員指出，灣區的疫情現狀並不理想，而控制疫情最有效的方法仍然是盡量居家，外出時戴口罩，以及保持社交距離。

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