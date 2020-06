灣區9縣確診及住院人數續升 Alameda縣病例最多

【KTSF 黃恩光報導】

灣區9個縣新型肺炎確診個案突破21,000宗,較對上一天增加接近600宗,累計545人死亡,有公共衛生官員對於確診個案以及入院人數上升的趨勢感到憂慮。

灣區9個縣的新型肺炎確診個案接近21,100宗,其中東灣Alameda縣確診個案最多,接近5,300宗,第二是南灣Santa Clara縣3,800多宗,單日增加125宗,是近期單日最大升幅。

Santa Clara縣公共衛生官員向縣參議會交代疫情資料時表示,該縣大力推行檢測計劃,現在全縣有50個檢測地點,隨著檢測人數增加,確診數目也隨著上升。

不過衛生官員指出,該縣以及灣區以至加州重開步伐加快,令到居民流動量增加,因而導致原本漸見受控的疫情有回升的趨勢。

Santa Clara縣公共衛生部的數據顯示,經濟重開之後,縣內有89個工作場所報告有員工確診,其中建築業佔了接近四成。

另外,部分地區的確診率較高,其中包括東聖荷西以及Santa Clara縣南部地區。

衛生官員指出,灣區的疫情現狀並不理想,而控制疫情最有效的方法仍然是盡量居家,外出時戴口罩,以及保持社交距離。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。