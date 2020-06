特朗普再以「功夫感冒」形容新型肺炎

【有線新聞】

亞利桑那州周二,確診新型肺炎個案創新高,但特朗普按原定安排,到鳳凰城出席友好團體舉辦的學生集會,談到新型肺炎時,再以「功夫感冒」來形容。

特朗普說知道有人認為,稱呼新型肺炎做「中國感冒」,覺得被冒犯、不喜歡此稱呼,又說到近日的全國反種族歧視示威,包括有示威者周一晚,在白宮附近試圖拉倒其中一位他最喜愛的已故總統,傑克遜的騎馬雕像。特朗普指是極權、獨裁、不愛國的人所為,他們憎恨美國歷史和價值觀,強調不會向這些左翼暴民屈服。

他早前稱稍後將簽署行政命令,重罰破壞歷史雕像的人。

對於有人參照西雅圖示威者,試圖在白宮附近霸佔地方劃為「自治區」,被警方清場,特朗普在Twitter發文,強調只要他仍在位總統,華盛頓不會出現「自治區」,警告會遭嚴厲執法。

這則帖文被Twitter指違反謾罵規則,把其隱藏,不過基於可能符合公眾利益,按入仍可看到帖文,但就無法分享,Facebook則沒有指其違反規則。

