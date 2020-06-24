特朗普將簽行政命令嚴懲拆除邦聯銅像人士

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統周二說，他將發佈一項行政命令，以保護美國的歷史古蹟，他之前已經表明反對拆除邦聯領導人的紀念碑，也反對抹掉美國歷史不光彩的一面。

特朗普說：「昨晚我們阻止人攻擊Lafayette公園、Jackson總統紀念碑，我感謝執法人員，他們做得好，我們與白宮特勤部緊密合作，有官員說他們做得好，他們阻止了攻擊，有人在獄中或今天入獄。」

特朗普說，將會根據古蹟法令，對破壞古蹟的人判以重刑。

特朗普說：「我們正在尋求長期監禁這些破壞者和這些流氓團體，這些無政府主義者和煽動者，隨你稱呼，人們不喜那種叫法，但他們這就是種類人，他們是壞人，他們不愛我們的國家，不容他們拆除紀念碑，我要表明。」

特朗普透露，他將會發出簡短的行政命令，加強現行法例的力度，此外他也批評一些州與地方政府，對於制止示威者的破壞活動表現軟弱，他點名西雅圖，並強調必要時，聯邦可以協助地方對付惡棍流氓。

周一他已推文聲稱，推倒白宮對面Lafayette公園內傑克遜總統銅像的人，將面對10年刑期。

周一晚上示威者試圖推倒傑克遜的雕像，他們爬上雕像綁上繩子，試圖把銅像從底座上拉下來，但最後被警員驅散。

雕像顯示傑克遜身著軍裝，騎著一匹馬，這位19世紀總統因為沒有善待美洲原住民，而令他的雕像成為反種族主義者的抗議目標。

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