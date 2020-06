特朗普將簽行政命令嚴懲拆除邦聯銅像人士

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統周二說,他將發佈一項行政命令,以保護美國的歷史古蹟,他之前已經表明反對拆除邦聯領導人的紀念碑,也反對抹掉美國歷史不光彩的一面。

特朗普說:「昨晚我們阻止人攻擊Lafayette公園、Jackson總統紀念碑,我感謝執法人員,他們做得好,我們與白宮特勤部緊密合作,有官員說他們做得好,他們阻止了攻擊,有人在獄中或今天入獄。」

特朗普說,將會根據古蹟法令,對破壞古蹟的人判以重刑。

特朗普說:「我們正在尋求長期監禁這些破壞者和這些流氓團體,這些無政府主義者和煽動者,隨你稱呼,人們不喜那種叫法,但他們這就是種類人,他們是壞人,他們不愛我們的國家,不容他們拆除紀念碑,我要表明。」

特朗普透露,他將會發出簡短的行政命令,加強現行法例的力度,此外他也批評一些州與地方政府,對於制止示威者的破壞活動表現軟弱,他點名西雅圖,並強調必要時,聯邦可以協助地方對付惡棍流氓。

周一他已推文聲稱,推倒白宮對面Lafayette公園內傑克遜總統銅像的人,將面對10年刑期。

周一晚上示威者試圖推倒傑克遜的雕像,他們爬上雕像綁上繩子,試圖把銅像從底座上拉下來,但最後被警員驅散。

雕像顯示傑克遜身著軍裝,騎著一匹馬,這位19世紀總統因為沒有善待美洲原住民,而令他的雕像成為反種族主義者的抗議目標。

