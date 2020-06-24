特朗普阿利桑那州視察美墨圍牆 為連任造勢

【KTSF 吳宇斌報導】

特朗普總統周二到阿里桑那州為競選連任造勢，順道視察美墨邊境新建的圍牆，他也聲稱會配合DACA夢想生居留計劃，為夢想生帶來好消息。

特朗普周二在高溫下視察阿里桑拿州San Luis地區這堵新建的邊界圍牆，他在牆上簽名，興建邊界圍牆是他第一任內大力推動的項目之一，目的是要阻止來自拉美的非法移民。

在國會民主黨人的反對下，他要求建立250英里的圍牆至今只興建了3英里，而這堵牆，他說是世上最強大最全面的邊界圍牆建築，用上令人不能置信的科技，到處都有感應器與監視鏡頭。

特朗普說：「我班子所做的遠多於前任的政府，為保衛我們南部邊界，我們的邊界從未如此安全。」

他也提到動用緊急公共衛生權力，已經阻止了從南部邊境的新冠狀病毒疫情，關閉了人口走私，和快速遞解偷渡者。

此外，他也表明會配合DACA夢想生居留計劃：「我會完成它，我們將為DACA收益者帶來好事，很快，資訊就令你高興，好事會發生。」

主流媒體認為他此行是想扭轉日前在Tulsa造勢大會所呈現的相對冷落氣氛，而阿里桑拿州是今年大選的關鍵州份，同時也是疫情的熱點。

消息指有幾千人周二冒著高溫排隊等候進入特朗普在Phoenix鳳凰城的造勢會場，而周一支持者已經紛紛購買帽子T恤及國旗等造勢產品。

特朗普支持者Saxton Bivans說：「這很令人興奮，我很高興他真的抽時間來造勢，他要和年輕一代說話，這令人難以置。」

今次大會由一個名為「學生支持特朗普」組織主辦，商販表示，已經見到大專學生專程來鳳凰城參加這次活動，會場是當地的Dream City Church教會，可以容納3,000人，大會並不強制要求參加者戴口罩，而來購買造勢商品的人也沒有戴口罩，也沒有保持社交距離。

但主辦者告訴市府，民眾進場前要接受體溫檢查，大會也準備好乾洗手產品給大家使用，而支持者也希望大家會自動自覺的保護好自己。

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