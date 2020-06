特朗普阿利桑那州視察美墨圍牆 為連任造勢

【KTSF 吳宇斌報導】

特朗普總統周二到阿里桑那州為競選連任造勢,順道視察美墨邊境新建的圍牆,他也聲稱會配合DACA夢想生居留計劃,為夢想生帶來好消息。

特朗普周二在高溫下視察阿里桑拿州San Luis地區這堵新建的邊界圍牆,他在牆上簽名,興建邊界圍牆是他第一任內大力推動的項目之一,目的是要阻止來自拉美的非法移民。

在國會民主黨人的反對下,他要求建立250英里的圍牆至今只興建了3英里,而這堵牆,他說是世上最強大最全面的邊界圍牆建築,用上令人不能置信的科技,到處都有感應器與監視鏡頭。

特朗普說:「我班子所做的遠多於前任的政府,為保衛我們南部邊界,我們的邊界從未如此安全。」

他也提到動用緊急公共衛生權力,已經阻止了從南部邊境的新冠狀病毒疫情,關閉了人口走私,和快速遞解偷渡者。

此外,他也表明會配合DACA夢想生居留計劃:「我會完成它,我們將為DACA收益者帶來好事,很快,資訊就令你高興,好事會發生。」

主流媒體認為他此行是想扭轉日前在Tulsa造勢大會所呈現的相對冷落氣氛,而阿里桑拿州是今年大選的關鍵州份,同時也是疫情的熱點。

消息指有幾千人周二冒著高溫排隊等候進入特朗普在Phoenix鳳凰城的造勢會場,而周一支持者已經紛紛購買帽子T恤及國旗等造勢產品。

特朗普支持者Saxton Bivans說:「這很令人興奮,我很高興他真的抽時間來造勢,他要和年輕一代說話,這令人難以置。」

今次大會由一個名為「學生支持特朗普」組織主辦,商販表示,已經見到大專學生專程來鳳凰城參加這次活動,會場是當地的Dream City Church教會,可以容納3,000人,大會並不強制要求參加者戴口罩,而來購買造勢商品的人也沒有戴口罩,也沒有保持社交距離。

但主辦者告訴市府,民眾進場前要接受體溫檢查,大會也準備好乾洗手產品給大家使用,而支持者也希望大家會自動自覺的保護好自己。

