聖荷西州大研究指矽谷存在種族歧視問題（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西州立大學人權研究所針對矽谷的種族不平等問題，發布了一項矽谷痛楚指數，突顯矽谷存在的種族歧視和薪資不平等問題。

矽谷個人資產最多的十大總值2,480億，全部都是白人，而4家大型科技公司Alphabet、蘋果、Cisco和Facebook，儲備金有多達3,075億。

矽谷痛楚指數報告是綜合了30份區域報告取得，在65個項目中，比較了族裔之間的數字，例如逮捕數據、薪資差距、在科技公司的代表等。

其中一份報告甚至指出，矽谷非洲裔女子有超過六成有大學資歷，在十間大公司中，甚至完全沒有任何代表。

聖荷西州立大學社會學教授Scott Myers-Lipton說：「亞裔和美籍亞裔的人口比白人多，但在領導層中之佔百人的一半，為什麼會是這樣？這數字背後的是什麼問題？」

一些社區人士抨擊這些富裕的公司在矽谷賺錢，但是在回饋社會方面做得不夠，特別是在當前疫情衝擊下。

全國有色人種協進會矽谷主席Jethroe Moore牧師說：「你不把我們當成是人，或以尊嚴對待，我們必須抗爭來取得一個可以維持生活的薪資，你們存有這麼多錢，能夠改變一個人的生命，能夠改變這個城市的發展方向。」

加州眾議員Ash Kalra表示，報告取得的一項結論是，白人至上主義在矽谷還是一個主要的推動力。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。