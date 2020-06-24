舊金山列治文華裔婆婆據報被人用棒球棍打死（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

上星期三，涉嫌在舊金山列治文區殺害華裔室友的華裔男子周二提堂，案件押後再審，有報道指，疑兇用棒球棍將事主打死，犯案動機仍然未明。

60歲的華裔被告Min Jian Guan上星期被捕後，周二是第二次出庭，他被控在列治文區一間民宅內，虐待及殺害79歲的華裔婆婆Yu Qin Sun，由於被告仍未有代表律師，法官將案件押後至下星期四7月2日再審理。

案發在上星期三下午約4時23分，警方當時接報去到列治文區16街400號路段，近Anza一間民宅展開調查。

警員到場後發現Sun倒臥在血泊中，她被證實當場死亡，經調查後，警方拘捕死者的室友Guan，懷疑他與案件有關。

根據舊金山觀察家報報道，案發當日死者及疑兇都在家，死者當時正透過Zoom進行網上視像會議，有目擊者透過視像，見到死者突然離開鏡頭，然後聽到一聲巨響，並見到一個與疑兇外貌吻合的男子入鏡。

該名目擊者因為擔心Sun的安全，於是報警求助，報道更指出，疑兇涉嫌用一支棒球棍打死死者，警方表示，因為不想影響調查的進展，拒絕證實以上資料是否屬實。

本台周二再次到訪發生兇案的社區，大部分的鄰居都是華裔及白人，一間屋的門簾上疑似有血跡。

附近多名居民都表示，不認識死者及疑兇，有住在案發民宅旁邊的鄰居指，死者在這裡住了有十年，平日出入都有跟她打招呼，形容死者是一個親切的長者。

而案發當日來了很多警察，鄰居見到疑兇坐在這條樓梯上，被4名警員圍著盤問，當時其實不知道發生甚麼事，後來打去警局查問，才知道發生兇殺案。

有鄰居表示，發生兇案的民宅最少分租給約4戶人，包括一個姻親單位，而周一，見到有人將傢俱及床褥從屋搬出來，相信是有人搬走。

有鄰居亦指，這個社區一向非常安全，從未發生過任何罪案，相信今次事件只是屬於私人恩怨，認為治安不受影響。

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