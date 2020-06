舊金山列治文華裔婆婆據報被人用棒球棍打死（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

上星期三,涉嫌在舊金山列治文區殺害華裔室友的華裔男子周二提堂,案件押後再審,有報道指,疑兇用棒球棍將事主打死,犯案動機仍然未明。

60歲的華裔被告Min Jian Guan上星期被捕後,周二是第二次出庭,他被控在列治文區一間民宅內,虐待及殺害79歲的華裔婆婆Yu Qin Sun,由於被告仍未有代表律師,法官將案件押後至下星期四7月2日再審理。

案發在上星期三下午約4時23分,警方當時接報去到列治文區16街400號路段,近Anza一間民宅展開調查。

警員到場後發現Sun倒臥在血泊中,她被證實當場死亡,經調查後,警方拘捕死者的室友Guan,懷疑他與案件有關。

根據舊金山觀察家報報道,案發當日死者及疑兇都在家,死者當時正透過Zoom進行網上視像會議,有目擊者透過視像,見到死者突然離開鏡頭,然後聽到一聲巨響,並見到一個與疑兇外貌吻合的男子入鏡。

該名目擊者因為擔心Sun的安全,於是報警求助,報道更指出,疑兇涉嫌用一支棒球棍打死死者,警方表示,因為不想影響調查的進展,拒絕證實以上資料是否屬實。

本台周二再次到訪發生兇案的社區,大部分的鄰居都是華裔及白人,一間屋的門簾上疑似有血跡。

附近多名居民都表示,不認識死者及疑兇,有住在案發民宅旁邊的鄰居指,死者在這裡住了有十年,平日出入都有跟她打招呼,形容死者是一個親切的長者。

而案發當日來了很多警察,鄰居見到疑兇坐在這條樓梯上,被4名警員圍著盤問,當時其實不知道發生甚麼事,後來打去警局查問,才知道發生兇殺案。

有鄰居表示,發生兇案的民宅最少分租給約4戶人,包括一個姻親單位,而周一,見到有人將傢俱及床褥從屋搬出來,相信是有人搬走。

有鄰居亦指,這個社區一向非常安全,從未發生過任何罪案,相信今次事件只是屬於私人恩怨,認為治安不受影響。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。