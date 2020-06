【KTSF】

本台收到消息,中半島Daly City Serramonte購物中心總經理Rick Forster,在6月22日向商店發出備忘錄,指出其中一間商店有一名職員確診感染新型冠狀病毒。

備忘錄指,確診職員所任職的商店已經做足措施,確保商店環境的安全,而該間商店目前沒有其他職員受感染。

中心的總經理亦提醒商戶,一旦有職員出現任何病徵,必須要遠離人群,並立即進行檢測。

Serramonte購物中心近日已經重開,本台聯絡過中心,有職員證實,他們亦收到同樣的告示,至於中心的總經理暫時未回覆本台查詢。

