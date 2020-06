San Ramon家長不滿經費削減下校區高層仍加薪

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣San Ramon Valley聯合校區下一財政年度已計劃削減預算大約800萬元,但5月底又同意給校區高層加薪,在校區周二晚開會之際,很多家長在會場外集會示威,質疑校區沒有將學生教育擺在首位。

參與示威的家長表示,San Ramon Valley聯合學區沒有將錢花在課堂教育,家長們在寫給學區委員的信中,質問校區在經費不足的情況下,為甚麼還要花32萬多元購買3輛新貨車以及Home Depot的商品,為甚麼還要為校區高層加薪。

此外,San Ramon高中的家長還被學校要求為學生的下一學年捐款近600元。

家長Jen French說:「由於學區預算如此之低,他們現在需要錢來計劃下一學年,他們要求我們支付那些我們未必得到的東西,這簡直是一個瘋的荒謬圈子。」

學區回應稱,給高層加薪2.5%的幅度,與年初給員工和教師的加薪幅度一樣,而添購新貨車和Home Depot的商品所花的錢,是一般基金中規定有3%用來做設備維護。

不過家長指出,校區總監年薪35萬,但一名教師的年薪並沒有超過30萬,漲幅雖一樣,但實際金額差距很大。

另外家長目前更關心的是今年秋季開學,學生到底是回校上課,還是遠程教學,家長希望校區應首先考慮到學生上課的資源,校區將於考慮是否重新修改預算案。

