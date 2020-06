【有線財經】

國際貨幣基金組織表示,新型肺炎對經濟衝擊較預期大,進一步下調今年全球經濟增長預測,由4月時預測的收縮3%,下調至收縮4.9%。

基金組織預測,明年反彈力度較預期弱,預計增幅有5.4%,較原先預期低0.4個百分點,若疫情未受控,經濟增長將下調至0.5%。

預計今年美國經濟會收縮8%,歐元區大跌10.2%,均較4月時預測下調超過2個百分點,中國是先進經濟體中,唯一一個經濟有正增長,預測上升1%。

基金組織將今年英國經濟增長預測,由收縮6.5%,大幅下調至跌10.2%,日本則跌5.8%。

基金組織首席經學家戈波納特表示,新型肺炎將對全球經濟造成1200萬億美元損失。

