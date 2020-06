【KTSF】

舊金山金門大橋附近的停車場現已重開,開放時間是星期一至五,週末仍會關閉。

受疫情影響,金門大橋靠近舊金山附近的停車場早前全面關閉,阻止遊客聚集,重開之後,停車場附近都加設了告示牌,叫人保持社交距離和遮蓋口鼻。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。