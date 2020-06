【有線新聞】

美國老牌保健食品商GNC申請破產保護,將關閉旗下至少800家門市。

具75年歷史的GNC因資不抵債,加上受新型肺炎疫情衝擊,門市生意下滑,在美國申請破產保護,以重整資產負債或出售公司,並將關閉旗下至少800至1,200家門市。

總部設在賓夕法尼亞州匹茲堡的GNC發聲明指,申請破產保護取得大多數債權人及最大股東中國的哈藥集團支持。

根據協議,GNC除了關閉旗下多間門市,同時在法院監管下尋找買家,初步競標價格為7.6億美元,期間GNC會繼續營運。

生產保健食品的GNC在美國約有5200個零售點,業務遍及全球50處,旗下員工約有12,000人。

