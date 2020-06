【KTSF】

根據Johns Hopkins大學的統計,美國的新型肺炎個案已經超過230萬,鑑於近期美國的確診個案有急升的趨勢,有消息指歐盟正考慮是否要禁止美國人入境。

根據紐約時報的報導,即將在7月1日重開邊境的歐盟國家,認為美國未能控制新型肺炎疫情,可能暫時禁止來自美國的旅客入境。

報導指,歐盟國家正就兩個可以入境旅客的名單討價還價,能否被列入名單主要考慮個別國家在控制疫情的表現,消息指可以入境的旅客包括中國和古巴烏干達等發展中國家,但就不包括美國、俄羅斯和巴西。

歐盟方面就表示,暫時還未有定案,不過就算最後歐盟容許美國人入境,國務院和聯邦疾控中心(CDC)還是不建議美國人出國。

