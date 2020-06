新冠疫情對灣區羽毛球場打擊有多大（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

中半島San Mateo縣上星期重開健身室和一些運動設施,包括室內羽毛球場,究竟在疫情期間,羽毛球場受到的打擊有多大呢?

南舊金山的Bintang羽毛球場,在上星期六重開,周二下午都有人來打球。

羽毛球愛好者阿權說:「終於可以再打球好興奮心情,這間羽毛球場給羽毛球愛好者一個很好的活動場所,減輕壓力,做運動。」

為了配合政府的指引,球場的經理都有制定一些防疫措施,確保球員有足夠社交距離。

球場經理常張頴雯說:「我們有26個場地,通常4個人用一個球場,他們可以每批人隔開一個球場使用,所以他們有很多空間,不會接觸到另一批球員。」

縮減最多容納人數的一半,只准許不超過50人進入,暫停租借球拍和羽毛球必須自備,限制每個球場最多4人使用,顧客每次用完球場,都會對球場進行徹底消毒清潔,每人入場之前都要量體溫。

Bintang羽毛球場在全灣區有6間分館,老闆表示,居家抗疫令實施3個月期間,所有球場都要關閉,收入大跌近九成,但是場租則要繼續付。

球場老闆Phu Khuu說:「我們幾乎用盡儲蓄去支付遲租,我們跟業主談過,有些業主很好同意暫緩收租,但不代表撇除租金,只是作為債,如果沒有收入去支付這筆債,就很難維持營運。」

他又表示,聯邦政府提供的薪資保障計劃PPP雖然有少許幫助,但是作用不大。

Khuu說:「只有少部份可以用來交租,有幫助嗎?非常輕微,但有好過無。」

他又認為,縣府肯重開球場是好事,不過很多人目前仍然對出來打球有安全憂慮。

同樣位於南舊金山的Bay Badminton Center也面對差不多的困境。

球場老闆陳志勤說:「這個疫情對於運動事業的生意,在灣區來說影響非常之大,基本上由居家令第一日到今日為至,收入是零,但支出一直持續,其實都幾難捱。」

他又表示,重開之後,估計客量只有以前的最多20至25%,他希望政府有措施可以紓困場租。

除了San Mateo縣之外,目前北灣的Napa、Solano、Sonoma和Marin縣都宣佈重開體育設施,舊金山和Contra Costa縣就計劃在未來一兩個月重開。

