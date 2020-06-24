新冠疫情對灣區羽毛球場打擊有多大（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

中半島San Mateo縣上星期重開健身室和一些運動設施，包括室內羽毛球場，究竟在疫情期間，羽毛球場受到的打擊有多大呢？

南舊金山的Bintang羽毛球場，在上星期六重開，周二下午都有人來打球。

羽毛球愛好者阿權說：「終於可以再打球好興奮心情，這間羽毛球場給羽毛球愛好者一個很好的活動場所，減輕壓力，做運動。」

為了配合政府的指引，球場的經理都有制定一些防疫措施，確保球員有足夠社交距離。

球場經理常張頴雯說：「我們有26個場地，通常4個人用一個球場，他們可以每批人隔開一個球場使用，所以他們有很多空間，不會接觸到另一批球員。」

縮減最多容納人數的一半，只准許不超過50人進入，暫停租借球拍和羽毛球必須自備，限制每個球場最多4人使用，顧客每次用完球場，都會對球場進行徹底消毒清潔，每人入場之前都要量體溫。

Bintang羽毛球場在全灣區有6間分館，老闆表示，居家抗疫令實施3個月期間，所有球場都要關閉，收入大跌近九成，但是場租則要繼續付。

球場老闆Phu Khuu說：「我們幾乎用盡儲蓄去支付遲租，我們跟業主談過，有些業主很好同意暫緩收租，但不代表撇除租金，只是作為債，如果沒有收入去支付這筆債，就很難維持營運。」

他又表示，聯邦政府提供的薪資保障計劃PPP雖然有少許幫助，但是作用不大。

Khuu說：「只有少部份可以用來交租，有幫助嗎？非常輕微，但有好過無。」

他又認為，縣府肯重開球場是好事，不過很多人目前仍然對出來打球有安全憂慮。

同樣位於南舊金山的Bay Badminton Center也面對差不多的困境。

球場老闆陳志勤說：「這個疫情對於運動事業的生意，在灣區來說影響非常之大，基本上由居家令第一日到今日為至，收入是零，但支出一直持續，其實都幾難捱。」

他又表示，重開之後，估計客量只有以前的最多20至25%，他希望政府有措施可以紓困場租。

除了San Mateo縣之外，目前北灣的Napa、Solano、Sonoma和Marin縣都宣佈重開體育設施，舊金山和Contra Costa縣就計劃在未來一兩個月重開。

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