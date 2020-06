【KTSF】

加州中部周三早上發生5.8級地震,位置遠離民居,暫無傷亡或損毀報告。

美國地質研究所稱,地震在早上10時40分發生,震央位於Owens Valley地區,在Sierra Nevada附近,震源深度約9公里。

