San Mateo縣參事建議向不戴口罩者罰款

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森下令，全加州居民戴口罩，San Mateo縣參事David Canepa提議，如果不戴口罩就該罰錢，不過紐森否決這個提議。

Canepa說，他希望加州成功重啟經濟，但如果民眾不繼續戴口罩，感染新型冠狀病毒的人就會更多，難道又要再回到居家令嗎？州長下令大家戴口罩，但如果沒有嚴格執行等於沒用。

Canepa說：「不戴口罩的人就是不把病毒當一回事，我們要求州長在全州實施，或者可以以San Mateo縣先做示範，下放權力給我們對民眾開罰單。」

Canepa建議，初犯者給予警告，再犯罰100元，重犯罰500元，對於不戴口罩就罰錢的做法，市民有甚麼看法呢？

有市民說：「我贊成戴口罩，我們不能再走回頭路。」

也有市民說：「很多人不戴口罩，就像我，你不能要人家穿什麼，這是不對的。」

也有民眾說健康比自由重要

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