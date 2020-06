San Mateo縣參事建議向不戴口罩者罰款

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森下令,全加州居民戴口罩,San Mateo縣參事David Canepa提議,如果不戴口罩就該罰錢,不過紐森否決這個提議。

Canepa說,他希望加州成功重啟經濟,但如果民眾不繼續戴口罩,感染新型冠狀病毒的人就會更多,難道又要再回到居家令嗎?州長下令大家戴口罩,但如果沒有嚴格執行等於沒用。

Canepa說:「不戴口罩的人就是不把病毒當一回事,我們要求州長在全州實施,或者可以以San Mateo縣先做示範,下放權力給我們對民眾開罰單。」

Canepa建議,初犯者給予警告,再犯罰100元,重犯罰500元,對於不戴口罩就罰錢的做法,市民有甚麼看法呢?

有市民說:「我贊成戴口罩,我們不能再走回頭路。」

也有市民說:「很多人不戴口罩,就像我,你不能要人家穿什麼,這是不對的。」

也有民眾說健康比自由重要

