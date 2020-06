加州參議院通過獨立屋地區可增建單位（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州參議院剛通過一項提案,規定市府必須批准在規劃為獨立屋的地區最多建十個單位的房屋,提案將交由州眾議院審議。

代表舊金山的加州參議員威善高(Scott Wiener)提出的SB902議案,將准許人們在之前只能蓋一間房子的地皮增蓋住屋單位,個別市府的規劃部門可以在靠近公共交通或就業機會多的地區,改變現有的規劃限制。

而每一塊地皮能多蓋幾個單位,將取決於該城市人口有多少。

人口少於1萬的城市,將能夠允許業主在該地皮上蓋至少兩個住宅單位,人口介於1萬到5萬的城市,可建至少3個單位,人口超過5萬的城市,可以建至少4個單位,最多10個單位,而且審批程序也將簡化,不用經過冗長的環評程序。

SB902以33對3的票數通過。

而威善高的另一項和住屋有關的提案SB1138,將規定市府必須蓋無家可歸人士庇護所,個別城市必須規劃庇護區,讓在區內的無家可歸人士能夠透過庇護所,取得如就業培訓和戒毒等相關服務,這議案以30對8的票數通過。

威善高表示,加州目前缺少350萬個住屋單位,這些提案將能夠增加住屋單位,和多建無家可歸人士庇護中心,這兩項提案將交由加州眾議院審議。

