【KTSF】

加州州長紐森周三在疫情發布會中表示,加州的新型肺炎確診數字和住院人數都錄得上升,單在周二,確診個案急升7,149宗,打破上一次單日上升5,000宗的紀錄。

根據紐森提供的數字,在6月21日,加州新增4,230宗確診個案,6月22日新增5,019宗,6月23日新增7,149宗。

另外,在過去14天,加州共進行了1,052,101次測試,確診比率是5.1%,而年輕人的染疫比率也有上升趨勢。

紐森呼籲加州民眾要繼續保持警惕,外出戴口罩和勤洗手,保持社交距離。

在灣區,確診個案已突破2萬宗,加州則有183,000宗,造成超過5,500人死亡。

紐森周一曾表示,如果加州的疫情有惡化的跡象,不排除會重新收緊居家令,他也強調,加州仍處於第一波疫情,並非出現第二波。

