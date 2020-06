紐森指州府會停發抗疫援助金給不合作縣市

【KTSF 陳嘉琪報道】

加州周二的確診個案再創新高,一天之內多了7,149宗,累計超過193,000宗,州長紐森表示,現階段不會叫停經濟重啟,只促請州內所有民眾自律,跟足衛生指引,紐森亦警告,對於一些不願意配合州府抗疫工作的縣市,州府會停止撥出抗疫援助金。

加州的確診個案在過去3日不斷攀升,由周日新增4,230宗,到周二新增7,149宗,住院人數突破4,000人,比兩星期前增加近三成。

紐森表示,更準確的數據是要參考確診率,即是整體檢測人數與確診人數的比例,加州周二的檢測人數達96,000人,同樣創了新高,而確診率是5.1%,比起4月份時確診率高達四成明顯下降了很多,不過他亦承認,確診率近日正不斷上升。

紐森說:「是大家的行為導致個案上升,我們讓他人的生命陷入危險,我說這些不是煽情,不是誇張,過去一天,我們又再失去52條人命。」

紐森表示,一些年輕人以為自己身體強壯,就算感染病毒也不會有事,因此無視衛生指引,但問題是,病毒傳播率極高,當一些弱勢社群及長期病患染病,對他們的後果可能不堪設想。

因此,紐森請年輕人要自律,外出時遮蓋口鼻,及保持社交距離,如果不為自己著想,亦要考慮父母及祖父母的安全。

另外,州府與州參眾兩院達成協議,同意撥出25億元分配給各縣市處理疫情,紐森警告,一些只顧重啟經濟,不跟從州府衛生指引的縣市,將不會得到任何撥款。

紐森說:「如果縣市認為就算個案上升都不再理會,並決定撤銷所有的指引及措施,州府可能會附加懲罰,這25億元的預算將不會提供給這些縣市。」

紐森在疫情簡報會上亦特別提到,灣區是州內重開得最慢的地區,但近日就見到個案明顯上升。

當被問到會否暫停經濟的重啟,紐森就指出,以往民眾只關心何時重啟,而忽略怎樣安全地重啟,因此,當大家還原基本步,做足所有衛生指引,相信在疫情下,經濟還是能夠順利運行。

紐森說:「我寧願早一點安全地重啟,都不想遲一點但不安全地重啟,這不是關於”何時”,而是”怎樣”去安全重啟,大家重新回去閱讀指引,根據指引,再留意住疫情。」

位於Marin縣的San Quentin監獄至今有456人確診,紐森指,仍有超過1,800個檢測未有結果,相信確診數字會繼續上升。

