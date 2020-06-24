紐森指州府會停發抗疫援助金給不合作縣市

【KTSF 陳嘉琪報道】

加州周二的確診個案再創新高，一天之內多了7,149宗，累計超過193,000宗，州長紐森表示，現階段不會叫停經濟重啟，只促請州內所有民眾自律，跟足衛生指引，紐森亦警告，對於一些不願意配合州府抗疫工作的縣市，州府會停止撥出抗疫援助金。

加州的確診個案在過去3日不斷攀升，由周日新增4,230宗，到周二新增7,149宗，住院人數突破4,000人，比兩星期前增加近三成。

紐森表示，更準確的數據是要參考確診率，即是整體檢測人數與確診人數的比例，加州周二的檢測人數達96,000人，同樣創了新高，而確診率是5.1%，比起4月份時確診率高達四成明顯下降了很多，不過他亦承認，確診率近日正不斷上升。

紐森說：「是大家的行為導致個案上升，我們讓他人的生命陷入危險，我說這些不是煽情，不是誇張，過去一天，我們又再失去52條人命。」

紐森表示，一些年輕人以為自己身體強壯，就算感染病毒也不會有事，因此無視衛生指引，但問題是，病毒傳播率極高，當一些弱勢社群及長期病患染病，對他們的後果可能不堪設想。

因此，紐森請年輕人要自律，外出時遮蓋口鼻，及保持社交距離，如果不為自己著想，亦要考慮父母及祖父母的安全。

另外，州府與州參眾兩院達成協議，同意撥出25億元分配給各縣市處理疫情，紐森警告，一些只顧重啟經濟，不跟從州府衛生指引的縣市，將不會得到任何撥款。

紐森說：「如果縣市認為就算個案上升都不再理會，並決定撤銷所有的指引及措施，州府可能會附加懲罰，這25億元的預算將不會提供給這些縣市。」

紐森在疫情簡報會上亦特別提到，灣區是州內重開得最慢的地區，但近日就見到個案明顯上升。

當被問到會否暫停經濟的重啟，紐森就指出，以往民眾只關心何時重啟，而忽略怎樣安全地重啟，因此，當大家還原基本步，做足所有衛生指引，相信在疫情下，經濟還是能夠順利運行。

紐森說：「我寧願早一點安全地重啟，都不想遲一點但不安全地重啟，這不是關於”何時”，而是”怎樣”去安全重啟，大家重新回去閱讀指引，根據指引，再留意住疫情。」

位於Marin縣的San Quentin監獄至今有456人確診，紐森指，仍有超過1,800個檢測未有結果，相信確診數字會繼續上升。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。