加州新型肺炎確診個案突破18萬宗,死亡人數達到5,580人,加州近期確診人數和住院人數持續上升。

州公共衛生部發表的數字顯示,直至周一為止,全州約有183,000宗確診個案,較對上一天增加5,000宗左右,接近4,000人需要住院。

隨著檢測普及以及各縣加快重開,加州最近的確診數目和住院人數顯著上升,州公共衛生部呼籲最安全的地方是自己的家,大家應該盡量留在家中,如必須外出,應該遮蓋面部。

紐森周一警告,如果疫情持續爆發,不排除會重新收緊居家令。

灣區方面,9個縣合共確診個案突破2萬宗,538人死於新型肺炎。

