加州K至12年級公校預算不減 但削加大州大經費（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森宣布,將不削減幼稚園到12年級公校,以及社區大學的預算,不過加大及州立大學經費將受影響。

由於新冠疫情,加州收入銳減,紐森提出新財政年度,削減140億元支出,範圍波及州89個不同項目,其中約有80億美元來自K至12學校和社區大學的預算,在立法人員的反對下讓步,維持原有的教育預算水平,此外會幫助返校後增加的開支。

紐森同意增加十億元一次性來自聯邦紓困計劃CARES Act的經費,從60億增加到70億,加大及州立大學預算將減少9.7億美元,如果聯邦HEROES Act法案獲得通過,將會恢復這筆經費。

另外在工會的遊說下,下學期禁止對老師、校車司機、清潔人員以及營養師裁員,但行政人員不在保護內。

關於新學期仍然要上課180天教學時數,一天不少於4小時面對面教學,或混和學習模式(hybrid models),從3月開始實施的遠距教學顯示,效果非常參差不齊,因此紐森跟立法人員制定遠距教學的要求包括,確定每個學生都有電腦及上網功能,紀錄學生每天出席,並制定一個系統追蹤那些沒參加遠距學習的學生,為每週缺席超過60%課程的學生制定重新參與程序,跟家長溝通,確定老師跟學生每天有教學互動,監看學習進展,對英文非母語及學習落後的學生提供額外協助。

