【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森4月因應疫情頒布行政指令,暫停膠袋徵費,可是這項指令已經屆滿,大家現在購物時,如果使用一次性購物袋,商家會按照法例徵收每個購物袋最少一毫子的收費。

加州選民2016年通過選舉提案,全州實行禁用一次性購物膠袋,目的是保護環境,疫情期間,許多商家禁止顧客使用環保購物袋,而提供一次性購物袋,州府一度禁止商家向顧客徵收費用。

由於行政指令已經屆滿,因此現在大家購物時,商家不會再免費提供購物袋,而會按照原有條例,每提供一個購物紙袋,或合規格的厚膠袋,就最少收一毫子,大家可以攜帶購物袋,自行將物品放進袋裡。

