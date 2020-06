【KTSF 梁秋玉報導】

根據一項新的研究,個人的血型有可能決定新冠肺炎患者的症狀是否嚴重。

歐洲一個研究小組最近發現,感染新冠病毒的患者,症狀是否嚴重可能跟血型有關。

刊登在新英格蘭醫學雜誌的這項研究稱,有些人感染新冠病毒後病情十分嚴重,但也有部分人完全沒有症狀,而一般病情較嚴重的都是A型血的患者,O型血患者相對症狀較輕。

不過研究人員並不能確定血液類型是否是感染病毒的主要誘因,但他們在重症患者當中,都發現了基因變異特徵,而這一點可能與個人的血型有關。

另外,基因變異也跟一個人的免疫力有關,免疫系統過度反應是很多新冠肺炎患者的致命因素。

研究人員表示,以上這些新發現,最主要的好處是可以幫助研發對抗新冠病毒的藥物以及疫苗。

