反警暴示威搶掠案 警方在舊金山東灣拘11人

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灣區多個警察局調查5月底國殤日長週末期間的趁火打劫案件有了進展，警方過濾大批監視錄影後，至今在舊金山和東灣共逮捕11名嫌犯，可能會面對在公共衛生危機中搶掠財物的罪名起訴，警方預料將有更多人落網。

國殤日長週末在聲援非洲裔George Flyod示威活動期間，4天之內共有7個購物商業區遭到搶掠，警方蒐證之後發現，事件是有預謀的犯罪。

Emeryville市警局發言人證實，有犯罪組織透過社交媒體，串聯號召不法份子聚集在東灣Emeryville和奧克蘭等地，然後指揮他們犯案，雖然各地有不同人群聚集，但目標全都一致，就是去搶掠商店，當警方趕到現場後，這些人群就前往下一個地點，讓警方疲於奔命。

舊金山聯合廣場當天也有120家店受害，警方檢閱了大量的監視錄影後，已經認出部分嫌犯，主要是一些報竊案的慣犯，目前舊金山市警局已經逮捕10人，Emeryville市警局則逮捕一人，警方預計會有更多嫌犯落網。

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