反警暴示威搶掠案 警方在舊金山東灣拘11人

【KTSF】

灣區多個警察局調查5月底國殤日長週末期間的趁火打劫案件有了進展,警方過濾大批監視錄影後,至今在舊金山和東灣共逮捕11名嫌犯,可能會面對在公共衛生危機中搶掠財物的罪名起訴,警方預料將有更多人落網。

國殤日長週末在聲援非洲裔George Flyod示威活動期間,4天之內共有7個購物商業區遭到搶掠,警方蒐證之後發現,事件是有預謀的犯罪。

Emeryville市警局發言人證實,有犯罪組織透過社交媒體,串聯號召不法份子聚集在東灣Emeryville和奧克蘭等地,然後指揮他們犯案,雖然各地有不同人群聚集,但目標全都一致,就是去搶掠商店,當警方趕到現場後,這些人群就前往下一個地點,讓警方疲於奔命。

舊金山聯合廣場當天也有120家店受害,警方檢閱了大量的監視錄影後,已經認出部分嫌犯,主要是一些報竊案的慣犯,目前舊金山市警局已經逮捕10人,Emeryville市警局則逮捕一人,警方預計會有更多嫌犯落網。

