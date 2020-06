特朗普對發放第二輪紓困金持開放態度

【KTSF】

特朗普總統周一表示,他對向美國民眾發放第二輪紓困金持開放態度,但沒有披露具體細節。

周一有記者問特朗普,白宮是否有計劃向美國民眾派第二輪紓困金,特朗普回答說「對,我們有計劃發放另一輪紓困金,將會是好事,它(金額)會很大」。

特朗普在訪問中沒有談到金額有多少,而白宮也沒有對發放第二輪紓困金正式表態。

目前國會正討論多項方案,在疫情下為美國民眾提供更多財政援助,其中一項是總額達3萬億元的HEROES法案,這項法案5月獲民主黨操控的聯邦眾議院通過,當中建議為美國民眾再發放另一筆1,200元紓困金,每個家庭最多可獲6,000元。

另一項由3名民主黨聯邦參議員起草的法案,建議每月為年入12萬元的民眾發放2,000元現金支票,共同報稅的夫婦可得4,000元,需要供養子女的人士,每名子女可額外獲2,000元,最多3名子女。

根據社安金薪酬的統計數字,美國多達90.7%的在職人士年入少於10萬元。

參議院目前正休會兩周,至少要到7月20日才會恢復議事。

