特朗普頒令暫停辦理多項工作簽證 包括H-1B

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統周一簽署行政命令,暫停多類工作簽證至今年底,當中包括H-1B簽證,同時綠卡申請也繼續暫停辦理至到年底,這項行政命令將於6月24日生效。

特朗普周一簽署行政命令,暫停多類工作簽證至今年底,受影響的分別是H-1B、H-2B、H-4、J-1、L-1簽證,當中的H-1B簽證是技術勞工,受惠的通常是科技業,申請人可以逗留在美國多年。

H-2B簽證應用於非農業的季節性勞工,H-4就是簽發給H-1B簽證持有人的配偶,J-1是簽發給研究人員和學者的文化交流類別,L-1是簽發給跨國的海外行政人員來美工作,L-1簽證約有30萬人來美。

暫停限制措施有效期到年底,甚至可以再延期。

只有H-2B簽證中從事農業 海鮮或食品處理等分銷業者,約佔整個類別10%至15%人士可獲豁免,來美幫助抗疫的海外醫療人員也可獲豁免。

同時,綠卡的移民申請也繼續暫停辦理,直至到年底。

特朗普政府官員聲稱,在疫情期間的高失業率,可以透過阻止移民來美得到解決,這些類別的移民佔據52.5萬份工作。

至於簽證持有者已經在美國就不受影響。

