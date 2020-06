反種族歧視浪潮持續 舊金山多所學校或要改名（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

「黑人生命寶貴」運動持續,過去的周末在舊金山金門公園有兩尊雕像被人推倒,周一就有人要求舊金山一些學校改名。

周末被人推倒的兩尊雕像,名字分別是18世紀末期西班牙天主教傳教士Junipero Serra和律師Francis Scott Key。

舊金山市內也分別有兩所學校以兩位歷史人物命名,因此有人提出要學校改名,位於日落區的Francis Scott Key小學是以詩人Francis Scott Key來命名,但同時Key也是一個奴隸主,市內的Junipero Serra小學情況也一樣。

根據本地五號電視台報導,舊金山聯合校區早在兩年前已經成立一個委員會,重新審視所有學校的名字,但因為疫情暫停。

市教育委員會主席Mark Sanchez表示,運動加速了他們的改名步伐,當局將會在8月前重啟市內學校名字評估。

而前市長參選人Richie Greenberg則持不同意見,他指這是美國的歷史,是北美洲的歷史,並不是像希特拉那種大屠殺的領袖,而且改名並不會改變歷史。

除了提及的兩所學校,Washington高中和John Muir小學也在需要改名的名單中,Sanchez表示,正式的決議將會在7月於委員會提出。

