商戶自掏腰包巷里掛燈籠 望有助振興華埠經濟（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道報導】

在這次新型肺炎疫情中,舊金山華埠的生意最先受到衝擊,為了重啟經濟做好準備,華埠多名商戶自掏腰包,為巷里掛上具中國特色的燈籠,點亮街道,同時亦希望吸引更多遊客到訪。

華埠多間商家合力將剛運到的燈籠放好,這一批燈籠是由市府撥款,以及多間商戶合資,從中國上海訂購而來,分別有紅和黃兩種顏色,燈籠上還印著具有中國特色的字句與圖案,並打算掛在花園角夾華盛頓街對面的Wentworth德和街。

美化華埠協會勞微笑(Lily Lo)說:「我們用這筆錢可以令這條巷光一點,都希望多些華人來華埠,晚上也是,希望來支持我們華埠。」

商戶為德和街訂購了約70個燈籠,每個成本連運費要60多元,勞微笑表示,雖然舊金山已恢復店內購物,但華埠仍然有很多商舖因為擔心生意及治安問題沒有開門,希望這些燈籠的光,能令民眾感到安全。

美化華埠協會過往已為Grant街、天后廟街及舊呂宋巷掛上燈籠,如果資金許可的話,協會還計劃為華埠其他巷里添置燈籠。

勞微笑說:「條巷有人出電費,政府不會出電費,這樣與社區的人一起合作都很好的。」

這些燈籠預計於7月開始安裝,希望能在農曆八月十五中秋節前完成安裝工作。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。