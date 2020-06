南灣有婦人蓄意朝幼童咳嗽 警發視頻追緝（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

一名婦女在聖荷西一家Yogurt店,刻意朝一歲的幼童咳嗽,警方發布影像呼籲民眾舉報。

畫面中清楚看到這名穿著條紋襯衫的婦女,朝著坐在嬰兒車的一歲幼童咳嗽約兩三次,警方報告指,事發在6月12日下午5時25分,地點在聖荷西5638 Cottle Road Yogurtland,初步調查,這名婦女不高興推嬰兒車的女子沒有保持社交距離,於是摘下口罩,接近坐在嬰兒車的幼童,朝他的臉咳兩三下,隨後離開現場。

男童的母親接受媒體採訪時說,當時這名婦女不高興嬰兒車太靠近她,她懷疑事件涉及種族歧視,因為她講西班牙話。

該名白人婦女年約60歲,中等身材,有任何關於這名婦女的線索,致電聖荷西犯罪攻擊小組,電話:(408) 277-4161,匿名報案者可以致電Crime Stoppers:(408) 947-STOP。

如果警方循線索找到嫌犯,報案者有機會獲得獎金。

