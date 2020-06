納瓦羅受訪指中美貿易協議告吹引發金融市場動盪

【有線新聞】

美國白宮貿易顧問納瓦羅一度表示中美貿易協議「告吹」,言論引發金融市場動盪,他之後澄清是傳媒斷章取義,協議仍生效,特朗普總統亦稱,貿易協議完整無缺。

納瓦羅接受《霍士新聞》訪問,談及前國家安全顧問博爾頓新書大爆特朗普,為免破壞中美貿易協議,推遲就新疆人權問題實施制裁。

主持人問道,特朗普顯然希望盡可能維繫協議,期望中方信守承諾,但考慮到至今發生的事「是否已結束」。納瓦羅回答「結束了」,傳媒將這句解讀為「貿易協議告吹」。

納瓦羅表示,轉捩點是今年1月中美代表在華盛頓,簽署首階段貿易協議當天,稱中方早在兩個月前,得悉存在新型冠狀病毒,仍容許數以十萬計人赴美「播毒」,而華府要待中方代表團包機,起飛回國後不久方知疫情爆發,形容中國做法,好比二戰日本一邊與美國和談,一邊準備偷襲珍珠港。

「協議告吹論」不僅觸發道指期貨大跌,報道稱白宮內部陷入慌亂,首席經濟顧問庫德洛等官員向傳媒強調協議沒有破裂,官員私下表示,納瓦羅言論不代表政府立場。

納瓦羅其後發聲明澄清,協議仍生效,稱是傳媒斷章取義,「結束」並非指首階段貿易協議,而是中共隱瞞病毒源頭、導致全球大流行,令美國對中國失去信任。

特朗普亦在社交網站發文,稱協議「完整無缺」,期望中方繼續履行條款。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。