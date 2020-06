【KTSF】

中半島Pacifica警方在市內幾個地點發現涉及種族仇恨的塗鴉,警方推斷案發時間是星期日深夜至星期一清晨時分,相信是同一個人所為,警方列為仇視罪行處理,並呼籲市民協助警方緝拿歹徒。

匪徒涉嫌在不同地點用紅色油漆和英文簡寫噴種族仇恨的塗鴉,表示要「殺警察」,「殺白人」,以及「下一個輪到你Pacifica」。

出現塗鴉的地點包括Fassler Avenue 900號地段、Linda Mar海灘的泵房,還有Parkmall購物中心。

警方表示極度重視案件,正在調查現場附近的監控錄像,警方呼籲市民提供破案線索,電話:(650) 738-7314,或(650) 359-4444。

