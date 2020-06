【KTSF】

網球名將祖高域周二表示,他在接受檢測後確診新型肺炎,他是在塞爾維亞和克羅地亞參加網球巡迴賽後確診,早前有另外3名球手也在參加巡迴賽後證實確診。

祖高域表示,他妻子也確診新型肺炎,他們是在抵達貝爾格萊德後接受測試後確診,其餘3名確診球員分別是迪米杜夫、哥歷和特羅伊茨基。

這兩場巡迴賽是由祖高域發起主辦,他早前已被批評不應在疫情期間邀請不同國家的球手參加巡迴賽,在賽事進行期間,球員之間都沒有保持社交距離。

