【有線新聞】

墨西哥發生7.4級地震,太平洋海嘯預警中心發出海嘯預警。

地震在當地周二上午10時許發生,震央位於瓦哈卡州南部沿海地區,震源深度26.3公里,首都墨西哥城都有震感,大批民眾走到戶外暫避,部分地區停電,暫時未有傷亡和損毀報告。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。