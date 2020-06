【KTSF 吳宇斌報導】

中半島南舊金山一個屋苑有一個低於市價的一房公寓出售,售價約51萬元。

這個一房可負擔公寓位於2220 Gellert Blvd的小區,鄰近280公路Westborough Blvd出口,附近有一個購物廣場,有超市、咖啡店、餐館,公寓面積有828平方英呎,附帶一個停車位,售價為514,513元,HOA每月管理費是452元。

申請人必須要是首次置業人士,並有首次置業者講座證書,年收入限制方面,一人家庭不得超過97,440元,兩人家庭最高111,360元。

申請將會在7月6日早上10點截止,抽籤時在南舊金山居住或工作的民眾會獲得優先。

申請詳情請點擊:https://2220gellert.com/

