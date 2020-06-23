亞特蘭大被警槍殺非裔Rayshard Brooks舉殯

【KTSF 江良慧報導】

亞特蘭大一個27歲非洲裔男人，個多星期前在一間快餐店外被警員開槍打死，他的家人周二為他舉殯。

在一個象徵希望的神聖的地方，馬丁路德金就是在這裡敦促信眾永不要放棄夢想，27歲的Rayshard Brooks家人在此與他告別。

死者外母Rochelle Gooden說：「我看著就在那裡的我的孫女兒，她樣子跟他一模一樣，當我看著她時，我知道他其實並非離開了。」

Rayshard Brooks在6月12日於Wendy’s的停車場與兩名警察發生爭吵，之後被其中一名警察開槍殺死，開槍的警察已經被控謀殺，不過在喪禮上，大家懷念的是他的生命。

友人Ambrea Mikolajczyk說：「他發放出如此光亮的光芒，不論是什麼懦弱的行為奪去他生命，他的光芒永不變暗，他會繼續發光發亮，就算離開期間。」

而民眾的目光也從現在轉向未來，希望有實際改變。

馬丁路德金女兒Bernice A. King說：「不要停下來，直至黑人生命寶貴，在每個州、城市、村落，美國社會每個階層及最終全世界。」

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