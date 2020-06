亞特蘭大被警槍殺非裔Rayshard Brooks舉殯

【KTSF 江良慧報導】

亞特蘭大一個27歲非洲裔男人,個多星期前在一間快餐店外被警員開槍打死,他的家人周二為他舉殯。

在一個象徵希望的神聖的地方,馬丁路德金就是在這裡敦促信眾永不要放棄夢想,27歲的Rayshard Brooks家人在此與他告別。

死者外母Rochelle Gooden說:「我看著就在那裡的我的孫女兒,她樣子跟他一模一樣,當我看著她時,我知道他其實並非離開了。」

Rayshard Brooks在6月12日於Wendy’s的停車場與兩名警察發生爭吵,之後被其中一名警察開槍殺死,開槍的警察已經被控謀殺,不過在喪禮上,大家懷念的是他的生命。

友人Ambrea Mikolajczyk說:「他發放出如此光亮的光芒,不論是什麼懦弱的行為奪去他生命,他的光芒永不變暗,他會繼續發光發亮,就算離開期間。」

而民眾的目光也從現在轉向未來,希望有實際改變。

馬丁路德金女兒Bernice A. King說:「不要停下來,直至黑人生命寶貴,在每個州、城市、村落,美國社會每個階層及最終全世界。」

