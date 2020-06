【KTSF 梁秋玉報導】

美國食品及藥物管理局(FDA)警告消費者,立即停止使用9種免洗擦手液,因為當中含有有毒化學物甲醇。

這9種免洗擦手液是由墨西哥廠家Eskbiochem生產,FDA在檢測的Lavar Gel和CleanCare No Germ兩款免洗擦手液中,分別發現含有81%和28%的甲醇。

甲醇是無色液體,如果被人體過量吸收,可能有致命毒性,出現噁心、嘔吐、視力模糊、永久失明、癲癇發作、昏迷、神經系統永久損傷,甚至死亡等。

而美國疾病防控中心(CDC)建議使用的免洗擦手液,應是含有至少六成乙醇酒精,或七成異丙醇,FDA已經要求Eskbiochem下架這9種產品,暫時未得到廠家回應。

