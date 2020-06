【KTSF】

白宮抗疫小組專家Anthony Fauci醫生表示,他對新型肺炎疫苗於今年底或明年初面世持審慎樂觀的態度,但警告未來數周是控制美國疫情的關鍵時刻。

Fauci醫生與其他衛生官員周二出席國會聽證會,特朗普上周透露,他已要求衛生官員減慢測試速度,因為發現太多確診個案,對此Fauci醫生表示,他們並未獲知會要減慢測試速度,反而會做更多測試。

美國目前已為超過2,700萬人做測試,當中230萬人,或8.4%結果呈陽性,確診者中約12萬人死亡。

