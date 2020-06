全球新型肺炎確診個案突破900萬 美國12萬人亡

【KTSF】

全球新型肺炎確診個案突破900萬,死亡人數逼近47萬,世衛組織表示,星期日全球有超過183,000宗新增個案,是有史以來單日最大升幅,當中巴西的新增個案最多,其次就是美國和印度。

美國目前有至少220萬人確診新型肺炎,當中超過12萬人死亡,全國有23個州確診數字與上星期相比都是上升。

週末期間,連續兩天新增個案突破3萬,有10個州報告稱,7天平均新增個案創新高,當中包括佛羅里達、德克薩斯和加州,住院人數達到自從大流行開始以來的最高水平。

在華盛頓、佛州和亞利桑那州,醫院病房供應也很緊張,其中佛羅里達州確診數字周一也突破10萬,成為全國第7個確診破10萬的州。

不過白宮就認為,個案增加是因為進行更多測試,但專家就指出,佛州染疫率已經超過10%,在亞利桑那州更高達20%,顯示個案真是增加了。

面對嚴重疫情,特朗普前日在Tulsa造勢大會上就說,應該減慢檢測來減低新增確診案例,不過白宮事後就指他只是說笑。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。