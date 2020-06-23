全球新型肺炎確診個案突破900萬 美國12萬人亡

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全球新型肺炎確診個案突破900萬，死亡人數逼近47萬，世衛組織表示，星期日全球有超過183,000宗新增個案，是有史以來單日最大升幅，當中巴西的新增個案最多，其次就是美國和印度。

美國目前有至少220萬人確診新型肺炎，當中超過12萬人死亡，全國有23個州確診數字與上星期相比都是上升。

週末期間，連續兩天新增個案突破3萬，有10個州報告稱，7天平均新增個案創新高，當中包括佛羅里達、德克薩斯和加州，住院人數達到自從大流行開始以來的最高水平。

在華盛頓、佛州和亞利桑那州，醫院病房供應也很緊張，其中佛羅里達州確診數字周一也突破10萬，成為全國第7個確診破10萬的州。

不過白宮就認為，個案增加是因為進行更多測試，但專家就指出，佛州染疫率已經超過10%，在亞利桑那州更高達20%，顯示個案真是增加了。

面對嚴重疫情，特朗普前日在Tulsa造勢大會上就說，應該減慢檢測來減低新增確診案例，不過白宮事後就指他只是說笑。

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