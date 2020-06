國務院把中國4傳媒機構列作外國使團

【KTSF 江良慧報導】

國務院宣布把中國4間主要傳媒機構在美國的運作列作外國使團,此舉或會導致他們的部分記者被逼要離開美國,也會令美中外交關係進一步惡化。

4間新聞媒體分別是中央電視台、中新社、人民日報和環球時報,國務院指4間機構其實是中國共產黨和政府的喉舌,所以不應該被看待成普通外國媒體,這些媒體將要呈交名單,列出在美國員工和所持有財產,這些機構暫時未被要求離境。

在今年2月,國務院向另外5間新聞媒體做出類似的行動,之後在3月時,就把提這些機構工作的記者人數,從原來的160減至100人。

中國政府隨後報復,也撤銷紐約時報、華爾街日報和華盛頓郵報的記者證,並禁止這些美國媒體的記者,在包括港澳在內的中國境內從事新聞工作。

中國也要這3家媒體,加上美國之音及時代雜誌駐華分社向中國當局申報人員財務與財產資料。

