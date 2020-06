加州人口普查回覆率高出全國平均（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

截至目前為止,加州2020人口普查回覆率高出全國平均,但一些少數族裔的回覆率不到50%。

目前全國2020人口普查的回覆率是61.6%,加州多出一個百分點,62.6%,Steve Kang是洛杉磯韓國城的青年社區中心外展主任,他說他服務的社區,回覆率不到50%。

Kang說:「我們社區許多人不說英文,在家英文不是第一語言,所以我們用西班牙語、韓語或其他亞太裔語言,還有一些無證移民怕被統計,因為他們不相信聯邦政府,我要跟大家保證所有的資料都是保密,不會透露給執法機構。」

由於新型肺炎疫情打亂了人口普查登門拜訪時間表,這段期間以打電話、傳簡訊的方式敦促尚未填寫資料的人。

Kang說,以新型肺炎冠疫情為例,是依照2010的人口普查資料來對社區分配健康醫療資源,所以如果不參與人口普查,自己的社區就會受到影響。

人口普查員預計將會在8月開始登門拜訪,在這之前如果有人敲門,自稱是人口普查員,當局呼籲要小心詐騙,如果還沒完成填寫者,可以上https://my2020census.gov

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。