【KTSF】

加州州長紐森以及幾位前州長打破政黨的界線,一起出來傳達一個重要的訊息。

幾位民主黨和共和黨籍的州長在現任州長紐森社交網站上載的短片,呼籲大家戴口罩共同抗疫,州府上星期發出新的衛生指引,要求全州居民外出時遮蓋面部,避免傳播病毒。

