加州新型肺炎個案再創單日新高 住院人數上升（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

隨著加州重啟經濟，州長紐森表示，不論在確診或住院人數方面都錄得上升的趨勢，過去兩星期的新增個案，就佔了加州總確診個案的近四成，紐森亦強調，如果疫情持續爆發，不排除會重新收緊居家令，促請民眾外出時必定要遮蓋面部。

加州周一新增超過5,000宗確診，錄得自疫情爆發以來的單日最高，累計超過179,000宗，死亡人數暫時增加32人，累計5,523人。

州長紐森承認，加州過去14天的確診及住院人數正在上升，過去14天，新增確診人數有46,735宗，這個數字佔了加州總確診數字的35.6%，另外，住院人數超過3,700人，比兩星期前增加16%。

紐森表示，單在周日全州進行了92,000個檢測，做多了檢測，加上不少行業復工，確診個案增加是預期之內，但他強調，民眾要遵守州府的指引，外出時要遮蓋口鼻。

紐森說：「戴口罩，保持社交距離，繼續做足衛生措施，這是降低細菌傳播的基本守則，我們還未走出第一波疫情，又何談第二波，我們仍要努力對抗第一波。」

知道有民眾對於外出時是否遮蓋口鼻有分歧，紐森引用研究指，當一個人不戴口罩，呼氣時，飛沫可傳到4.5英呎遠，一咳嗽，可以傳到6英呎遠，一打噴嚏，更可以傳到26英呎遠，遮蓋口鼻，就有效減少飛沫的傳播，這是對他人負責任的行為。

州衛生部亦指出，一個感染了病毒，但完全沒有做衛生措施的人，在5天內會傳染2.5個人，30天內就會有406人感染病毒，傳播規模龐大，相反盡力做足衛生措施，生病留在家休息的人，能將傳播率減低75%，他們在5天內最多感染0.625個人，如此估算，30天內就有2.5人被傳染，希望民眾不要以為放寬居家令就等於疫情過去。

此外，紐森亦提到一些好消息，就是加州醫療系統的負荷至今是屬於良好的狀態，有充足的呼吸機，新冠病毒患者只佔用7%的床位，另外有約3,000張深切治療部床位隨時候命，顯示加州的醫療系統是有能力照顧增加的患者。

不過紐森亦提前警告，如果疫情不受控制，確診個案不斷上升，不排除會走回頭路，收緊居家令。

紐森說：「我們沒有打算收緊，亦不想這樣做，但我想重申，如果真的需要，我們亦準備好收緊，希望大家重過正常生活時，能周到地為他人著想。」

另外，州府的目標是在7月1日前訓練一萬人，去追蹤確診者的密切接觸者，一部分人會是州府職員，他們會從其他部門暫時調派過來。

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