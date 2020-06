加州新型肺炎個案再創單日新高 住院人數上升（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

隨著加州重啟經濟,州長紐森表示,不論在確診或住院人數方面都錄得上升的趨勢,過去兩星期的新增個案,就佔了加州總確診個案的近四成,紐森亦強調,如果疫情持續爆發,不排除會重新收緊居家令,促請民眾外出時必定要遮蓋面部。

加州周一新增超過5,000宗確診,錄得自疫情爆發以來的單日最高,累計超過179,000宗,死亡人數暫時增加32人,累計5,523人。

州長紐森承認,加州過去14天的確診及住院人數正在上升,過去14天,新增確診人數有46,735宗,這個數字佔了加州總確診數字的35.6%,另外,住院人數超過3,700人,比兩星期前增加16%。

紐森表示,單在周日全州進行了92,000個檢測,做多了檢測,加上不少行業復工,確診個案增加是預期之內,但他強調,民眾要遵守州府的指引,外出時要遮蓋口鼻。

紐森說:「戴口罩,保持社交距離,繼續做足衛生措施,這是降低細菌傳播的基本守則,我們還未走出第一波疫情,又何談第二波,我們仍要努力對抗第一波。」

知道有民眾對於外出時是否遮蓋口鼻有分歧,紐森引用研究指,當一個人不戴口罩,呼氣時,飛沫可傳到4.5英呎遠,一咳嗽,可以傳到6英呎遠,一打噴嚏,更可以傳到26英呎遠,遮蓋口鼻,就有效減少飛沫的傳播,這是對他人負責任的行為。

州衛生部亦指出,一個感染了病毒,但完全沒有做衛生措施的人,在5天內會傳染2.5個人,30天內就會有406人感染病毒,傳播規模龐大,相反盡力做足衛生措施,生病留在家休息的人,能將傳播率減低75%,他們在5天內最多感染0.625個人,如此估算,30天內就有2.5人被傳染,希望民眾不要以為放寬居家令就等於疫情過去。

此外,紐森亦提到一些好消息,就是加州醫療系統的負荷至今是屬於良好的狀態,有充足的呼吸機,新冠病毒患者只佔用7%的床位,另外有約3,000張深切治療部床位隨時候命,顯示加州的醫療系統是有能力照顧增加的患者。

不過紐森亦提前警告,如果疫情不受控制,確診個案不斷上升,不排除會走回頭路,收緊居家令。

紐森說:「我們沒有打算收緊,亦不想這樣做,但我想重申,如果真的需要,我們亦準備好收緊,希望大家重過正常生活時,能周到地為他人著想。」

另外,州府的目標是在7月1日前訓練一萬人,去追蹤確診者的密切接觸者,一部分人會是州府職員,他們會從其他部門暫時調派過來。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。