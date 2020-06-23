蘋果宣布Mac機將用自家製晶片 結束與英特爾關係

【有線財經】

蘋果公司行政總裁庫克在一年一度的全球開發商大會上，宣布Mac個人電腦會採用自主設計晶片，預計首批採用蘋果晶片的MAC機，將於今年底前出貨，標誌跟英特爾15年的聯盟關係結束。

在全球開發商大會上另一個賣點，相信是蘋果發表新一代iOS 14作業系統，一如預期，蘋果在主畫面帶來重大革新，新功能包括螢幕主頁面的應用程式軟件庫「App Library」，會自動按照應用程式的類型，進行「智慧分類」自動建立文件夾。

同時帶來加入更多Widgets主螢幕小工具，小工具也新增「畫中畫」功能，可彈出小視窗顯顯示有關的應用程式內容。

iOS 14亦推出新的翻譯功能，能在11種語言之間的語音進行翻譯，同時亦革新語音助理Siri，除了具備之前已經有的發送文字訊息功能，現在亦支援發送語音訊息，聽寫功能現在可以直接在設備上轉錄，不需透過雲端，因此可以更快將語音轉換為文字。

在iOS 14上推出的新功能，亦都會出現在iPadOS上，值得一提的是，Apple Pencil有重大的更新，可以將手寫文字，直接轉換成「Text」文字，不用將手稿重新輸入，適合習慣喜歡拿着筆書寫的用戶。

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