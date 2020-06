5人告美國航空歧視非洲裔乘客

【KTSF 梁秋玉報導】

美國航空(American Airlines)有5名乘客提出集體訴訟,控告美國航空公司歧視非洲裔乘客。

事件發生在5月31日一架由洛杉磯前往亞利桑那州鳳凰城的美國航空1931航班,兩名非洲裔乘客Elgin Banks和Aubrey Kelly分別稱自己受到歧視,訴訟文件中稱,Kelly的隨身行李符合航空公司的規定,但美國航空在沒有正當理由下,要求Kelly打開隨身行李檢查。

而乘客登機後,Banks則向空服員提出,如果前面有空位,能否能將自己的座位換到前面。

Banks在起訴書中稱,他看到有不是非洲裔的乘客換到了較前面的座位,但是自己卻遭到一名白人空服員阻撓,不讓他換座位。

美國航空的回應則稱,空服員說,Banks是想換到前面頭等艙,但Banks並不符合資格升等,於是兩人發生爭執,空服員叫來機場保安和警員,最後保安要求Kelly和Banks,以及支持他們的另外3名乘客一起離開機艙,這起事件也導致該航班最後被迫取消,要隔天才飛。

航空公司有為受影響的乘客提供酒店住宿券,但起訴書中則稱,被帶下飛機的幾名非洲裔乘客並未獲得住宿券,5名原告都是外州居民,他們希望透過訴訟就事件尋求綜合性賠償。

