全球過去一天再多183,000多人確診新型肺炎,創單日新高,全球增至逾895萬人感染。

當中最大升幅來自北美和南美,巴西有5萬4千多人確診,是全球單日最多,美國亦新增36,000多人感染,12個州近日確診人數均打破單日新高。

德國爆發屠宰場感染群組後,「基本傳染數」升至2.88,意味著每100名患者有機會傳染給另外288人。

