【有線新聞】

早前刑滿出獄的中國內地維權律師王全璋透露,審問期間曾遭毆打和嚴刑逼供。

王全璋接受日本《共同社》訪問,憶述在囚期間被全天候監視,除了禁止睡覺時轉身,還試過被連續掌摑數小時,強迫他承認收受外國資金試圖顛覆政府,又曾被命令要舉高雙手罰企15個小時。

他說,在閉門初審時質疑國家依法治國,隨即好似豬般被壓低,當他嘗試上訴判刑,就被司法官員威脅會將刑期延長至八年。

王全璋指出,他的案件表明內地的司法程序草率,公安、檢察長和法院都破壞法律。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。