英國公園刀傷血案3死 當局列恐怖襲擊

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英國雷丁市造成3人死亡的公園持刀襲擊案，當局列作恐怖襲擊，報道指疑兇去年起已經受到情報部門注意，未發現構成威脅，他亦曾經因為輕微罪行，在英國入獄一年。

案發後翌日，警方繼續封鎖現場調查。當局指獨行疑兇是一名利比亞難民。傳媒報道他是25歲的薩阿杜拉，並引述家屬指他在2012年以遊客身分抵達英國，當時擔心因為未有嚴格遵守回教戒律，可能受到利比亞的伊斯蘭主義者威脅，遂在英國尋求庇護獲批，三年前改信基督教。報道指他曾經因為涉及非恐怖主義的罪行，判囚最少一年。

報道指軍情五處基於有情報指，薩阿杜拉渴望前往敍利亞，目的可能與恐怖主義有關，去年中起留意他，由於未發現構成威脅，當局迅即結束調查。報道引述消息指，當局擔心薩阿杜拉心理健康可能有問題，可能存在暴力傾向。

反恐部門接手跟進，循恐怖主義方向調查，首相約翰遜對案件感到震驚，並稱會檢視是否要改變法律體制。約翰遜說：「如果要汲取教訓，處理這類情況，處理導致這類案件的事情，我們會從這些經驗中學習，必要時毫不猶豫採取行動。」

案件其中一名死者是中學教師弗朗，校方對他離世感到難過，讚揚弗朗很有才華、啟發他人，學校周一停課一日，安排學生到附近教堂追悼弗朗。

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