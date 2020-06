英國公園刀傷血案3死 當局列恐怖襲擊

【有線新聞】

英國雷丁市造成3人死亡的公園持刀襲擊案,當局列作恐怖襲擊,報道指疑兇去年起已經受到情報部門注意,未發現構成威脅,他亦曾經因為輕微罪行,在英國入獄一年。

案發後翌日,警方繼續封鎖現場調查。當局指獨行疑兇是一名利比亞難民。傳媒報道他是25歲的薩阿杜拉,並引述家屬指他在2012年以遊客身分抵達英國,當時擔心因為未有嚴格遵守回教戒律,可能受到利比亞的伊斯蘭主義者威脅,遂在英國尋求庇護獲批,三年前改信基督教。報道指他曾經因為涉及非恐怖主義的罪行,判囚最少一年。

報道指軍情五處基於有情報指,薩阿杜拉渴望前往敍利亞,目的可能與恐怖主義有關,去年中起留意他,由於未發現構成威脅,當局迅即結束調查。報道引述消息指,當局擔心薩阿杜拉心理健康可能有問題,可能存在暴力傾向。

反恐部門接手跟進,循恐怖主義方向調查,首相約翰遜對案件感到震驚,並稱會檢視是否要改變法律體制。約翰遜說:「如果要汲取教訓,處理這類情況,處理導致這類案件的事情,我們會從這些經驗中學習,必要時毫不猶豫採取行動。」

案件其中一名死者是中學教師弗朗,校方對他離世感到難過,讚揚弗朗很有才華、啟發他人,學校周一停課一日,安排學生到附近教堂追悼弗朗。

